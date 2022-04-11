Ricardo Quaresma'yı kaçırdılar! Beşiktaşlı ünlü isim açıkladı

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ali Naibi, Ricardo Quaresma ile olan komik anısını Youtube'da Atakan Kurt'a anlattı. Naibi, 2015'te siyah-beyazlılara tekrar gelen Ricardo Quaresma'nın havaalanından kaçırıldığını ve fotoğraf çekildikten sonra bırakıldığını anlattı.

İşte siyah-beyazlıların eski sportif direktörü Ali Naibi'nin ağzından Quaresma'nın kaçırılma olayı:

"HAVAALANI İZDİHAM YERİNE DÖNDÜ"



2015'in yaz aylarında Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a geri dönüşüyle geliş saati belli olunca havaalanının izdiham yerine döndüğünü belirten Naibi, "Tüm taraftarlar onu sevgi seliyle karşıladı." dedi.

O dönemde kulüpte futbol direktör yardımcılığı yaptığını ve yıldız oyuncuyu karşılamakla görevli olduğunu belirten Naibi, "Quaresma'yı aldık ama havaalanında adım adım yürüyoruz. Havaalanından çıkmamız 1 saati buldu adım adım yürürken. Daha sonra arabaya bindik. Binenler ben, Ricardo, ve iki tane menajeri." ifadelerini kullandı.

Naibi, arabaya bindiklerinde arka tarafta kendileriyle bir ilgisi olmayan 2 kişinin olduğunu belirtirken, "'Ya kardeşim sürün.' dediler. 'Kaçırılıyor muyuz?' dedim. Araba yola çıktı. Bir tanesini ben sima olarak biliyorum. Karagümrüklüler grubundan tribünden de tanıdığım bir abi. 'Biz bir şey yapmayacağız, bizim söylediğimiz yoldan gidilecek.' dedi." ifadelerini kullandı.

"RICARDO QUARESMA İNECEK, BİR FOTOĞRAF ÇEKTİRECEĞİZ"

Balat'ta bir restoranın önünde durduklarını belirten Naibi, "'Quaresma inecek, bir fotoğraf çektireceğiz, ondan sonra biz yokuz.' dediler. Olaydan sonra yayınlandı tabi 'Quaresma'nın İstanbul'da ilk görüntüsü Karagümrüklerle.' diye." şeklinde konuştu.