Ricardo Quaresma'yı kaçırdılar! Beşiktaşlı ünlü isim açıkladı

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ali Naibi, Ricardo Quaresma ile olan komik anısını Youtube'da Atakan Kurt'a anlattı. Naibi, 2015'te siyah-beyazlılara tekrar gelen Ricardo Quaresma'nın havaalanından kaçırıldığını ve fotoğraf çekildikten sonra bırakıldığını anlattı.
"HAVAALANI İZDİHAM YERİNE DÖNDÜ"
2015'in yaz aylarında Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a geri dönüşüyle geliş saati belli olunca havaalanının izdiham yerine döndüğünü belirten Naibi, "Tüm taraftarlar onu sevgi seliyle karşıladı." dedi."ÇIKMAMIZ 1 SAATİ BULDU"
O dönemde kulüpte futbol direktör yardımcılığı yaptığını ve yıldız oyuncuyu karşılamakla görevli olduğunu belirten Naibi, "Quaresma'yı aldık ama havaalanında adım adım yürüyoruz. Havaalanından çıkmamız 1 saati buldu adım adım yürürken. Daha sonra arabaya bindik. Binenler ben, Ricardo, ve iki tane menajeri." ifadelerini kullandı."'KAÇIRILIYOR MUYUZ?' DEDİM"
Naibi, arabaya bindiklerinde arka tarafta kendileriyle bir ilgisi olmayan 2 kişinin olduğunu belirtirken, "'Ya kardeşim sürün.' dediler. 'Kaçırılıyor muyuz?' dedim. Araba yola çıktı. Bir tanesini ben sima olarak biliyorum. Karagümrüklüler grubundan tribünden de tanıdığım bir abi. 'Biz bir şey yapmayacağız, bizim söylediğimiz yoldan gidilecek.' dedi." ifadelerini kullandı.
Balat'ta bir restoranın önünde durduklarını belirten Naibi, "'Quaresma inecek, bir fotoğraf çektireceğiz, ondan sonra biz yokuz.' dediler. Olaydan sonra yayınlandı tabi 'Quaresma'nın İstanbul'da ilk görüntüsü Karagümrüklerle.' diye." şeklinde konuştu.
Star Gazetesi