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Spor

Riccardo Saponara: Yarınki maç bizim için çok önemli

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Sivasspor ile oynayacak Fiorentina'da orta saha oyuncusu Riccardo Saponara açıklamalarda bulundu.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 19:47 - Güncelleme:
Riccardo Saponara: Yarınki maç bizim için çok önemli
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Fiorentina'nın orta saha oyuncusu Riccardo Saponara, Sivasspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Amacımız turu geçmek. Kendi kişiliğimizi ortaya koyuyoruz, her maçta daha da ileriye gidiyoruz. Yarınki maç bizim için çok önemli" dedi.

Fiorentina'nın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Riccardo Saponara, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında yarın oynayacakları Sivasspor müsabakası öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu. Saponara, "Daha çok gol atıp, takımı daha ileriye taşımak istiyorum. Amacımız turu geçmek. Kendi kişiliğimizi ortaya koyuyoruz, her maçta daha da ileriye gidiyoruz. Yarınki maç bizim için çok önemli. Maça mutlak galibiyet için çıkacağız. Kazanıp tur atlamak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Maça çok iyi çalıştık. Umarım ben daha güzel goller atarım. Saha bana güzel gözüktü önce, daha sonra baktığımda yer yer sıkıntılar vardı" şeklinde konuştu.

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