  • Richarlison, Tottenham'ı zafere taşıdı
Spor

Richarlison, Tottenham'ı zafere taşıdı

Premier Lig'in 1. haftasında Tottenham, sahasında ligin yeni ekibi Burnley'i konuk etti. Tottenham, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Richarlison attığı 2 golle maça damga vurdu.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 19:38
Richarlison, Tottenham'ı zafere taşıdı
Premier Lig'in 1. haftasında Tottenham, sahasında ligin yeni ekibi Burnley'i konuk etti. Tottenham, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Tottenham, 10 dakikada Richarlison'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken devreye ev sahibi ekibin üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarıda etkili futboluna devam eden Tottenham, 60. dakikada Richarlison'un olağanüstü golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelede son sözü ise 66. dakikada Brennan Johnson söyledi ve Tottenham karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, 2025/26 sezonuna 3 puanla başladı.

Tottenham, gelecek hafta ligde Manchester City'ye konuk olacak. Burnley ise sahasında Sunderland'i konuk edecek.

