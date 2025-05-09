Richarlison yuvaya dönüyor

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın gözden çıkardığı Richarlison için flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı forvetin eski kulübü Everton, harekete geçti.

İngiliz basınından gelen bilgiye göre Richarlison'u Everton, gündemine aldı. Teknik direktör David Moyes'un Richarlison'u geri getirmek istemesiyle eski kulübü Everton harekete geçti.

Bu yaz bir forvet transferi yapmak isteyen Premier Lig ekibi, en ciddi hedef olarak 27 yaşındaki golcüyü belirledi.

Everton'ın yeni sezona Calvert-Lewin ve Richarlison'dan oluşan forvet hattıyla başlaması bekleniyor.