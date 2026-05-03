İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rick van Drongelen: Büyük takımlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz
Spor

Rick van Drongelen: Büyük takımlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Samsunspor'da Rick van Drongelen, değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 01:43 - Güncelleme:
Rick van Drongelen: Büyük takımlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz
ABONE OL

Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen, Galatasaray maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Drongelen, "Açıkçası bizim için çok özel bir maçtı. Galatasaray'a karşı oynadık. Kazansalar şampiyon olacaklardı, bu açıdan büyük bir maçtı." dedi.

Van Drongelen, "Son haftalarda kendi evimizde büyük takımlara karşı etkileyici performans gösterdik; Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da iyi oynadık. Büyük takımlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün çok mutluyuz. Kusursuz bir gece oldu bizim adımıza." diye konuştu.

Karadeniz ekibinin golcüsü Marius Mouandilmadji, "Her şeyden önce, takımın başarısı çok önemli. Gösterdiğim performansla takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Takım performansı her zaman en önemlisidir. Birlikte başardığımız için mutluyum. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.