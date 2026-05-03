Rick van Drongelen: Büyük takımlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz

Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen, Galatasaray maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Drongelen, "Açıkçası bizim için çok özel bir maçtı. Galatasaray'a karşı oynadık. Kazansalar şampiyon olacaklardı, bu açıdan büyük bir maçtı." dedi.

Van Drongelen, "Son haftalarda kendi evimizde büyük takımlara karşı etkileyici performans gösterdik; Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da iyi oynadık. Büyük takımlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün çok mutluyuz. Kusursuz bir gece oldu bizim adımıza." diye konuştu.

Karadeniz ekibinin golcüsü Marius Mouandilmadji, "Her şeyden önce, takımın başarısı çok önemli. Gösterdiğim performansla takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Takım performansı her zaman en önemlisidir. Birlikte başardığımız için mutluyum. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.