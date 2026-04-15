İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,758
  • EURO
    52,772
  • ALTIN
    6922.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rick van Drongelen: Hedefimiz, Beşiktaş maçını kazanmak
Rick van Drongelen: Hedefimiz, Beşiktaş maçını kazanmak

Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 14:10
ABONE OL

Samsunspor'da savunma oyuncusu Rick van Drongelen, katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın zor geçeceğini belirterek, kendi sahalarında oynayacak olmanın avantajını kullanıp karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Son haftalara moralli girmek için Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini belirten van Drongelen, "Önümüzde önemli bir süreç var. Son 5 maçımız kaldı ve bu karşılaşmalardan en iyi sonuçları almak istiyoruz. Bu sürece Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Antrenmanlarda en iyi şekilde çalışarak bu maça hazırlanıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını evimizde oynayacak olmamız bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Thorsten Fink ile birlikte gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın sistemine adapte oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş maçında da hedefimiz galibiyet" dedi.

Rick van Drongelen, kırmızı-beyazlı formayı bu sezon 41 maçta giyerken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.