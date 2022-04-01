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Spor

Rıdvan Dilmen açıkladı! ''Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli ismi olacak...''

Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu. Sosyal medya hesabında soruları cevaplayan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Belözoğlu için 'Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli hocası olacak.' şeklinde konuştu.

1 Nisan 2022 Cuma 18:58 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 19:46
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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu ile ilgili gelen soru üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN'DEN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabında takipçisinden gelen, "Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin yolları teknik direktör olarak sizce ne zaman yeniden kesişir mi ve Emre hoca sizce hayalindeki gibi ülkenin yetiştirdiği en büyük antrenörlerden biri olabilecek mi?" sorusu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

"SON 20 YILIN EN DEĞERLİ OYUNCULARINDAN BİRİ"

Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile birkaç kez yolunun kesiştiğini belirtirken, "Son 20 yılın bence en değerli oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN HOCALIĞINI BAŞARILI GÖRÜYORUM"

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'deki kısa serüvenini ve Başakşehir'deki durumunu da başarılı görüyorum." şeklinde konuştu.

RIDVAN DİLMEN: TÜRKİYENİN EN ÖNEMLİ HOCASI OLACAK

Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun geleceği hakkında da konuşurken, "Göreceksiniz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli hocalarından biri olacak ve uluslararası teknik direktör adayıdır diye düşünüyorum." dedi.

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