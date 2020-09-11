Rıdvan Dilmen: ''Ben böyle penaltı vermem''

11 Eylül 2020 Cuma 21:24 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 21:24

2020-2021 Süper Lig'in ilk maçı Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını Rıdvan Dilmen NTV'de değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in çok tartışılan penaltı yorumu:

"OYUNCU RIDVAN PENALTI DEĞİL, YORUMCU RIDVAN PENALTI DİYOR"

"VAR'dan dolayı indir durdur, geçti geçmedi bunları tartışmak istemiyorum. Penaltıyla ilgili yorumum, kural yorumu değil, oyun kuralları penaltı diyor. Oyuncu kuralı olarak diyeyim ki ben böyle penaltı vermem. Futbol tehlikeli bir boyuta gidiyor. 13-14 yaşında çocuğum olsa, aman savunmacı olma derim. Savunma oyuncusu elleri kapalı, arkasında durmak zorunda. Arda Kardeşler önce göğüs gördü, normaldir. Suat Arslanboğa çağırdı. Savunmacılara artık ekmek bile vermeyecekler. Eli çok açık değildi ama kural penaltı diyor, avucu açık diyor. Top da aldı götürdü elini. Futbolcu Rıdvan penaltı değil diyor, yorumcu Rıdvan Dilmen penaltı diyor. Luiz Gustavo'dan Samudio'nun eline gelen top penaltı değildi."