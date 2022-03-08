Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı! ''Çok acı bir şey...''

8 Mart 2022 Salı 21:24 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 21:24

Cüneyt Çakır ve birçok önemli hakemin Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak hakemler listesinde yer almamasının ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır'ı aradığını belirtirken, onun da bu kararı televizyondan öğrendiğini söyledi.

RIDVAN DİLMEN: CÜNEYT ÇAKIR'I ARADIM

Konu hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır'ın kararı televizyondan öğrendiğini açıkladı. Rıdvan Dilmen "Cüneyt Çakır'ı aradım, 'Ben de sizin gibi televizyondan öğrendim' dedi. Çok acı bir şey." şeklinde konuştu.

CÜNEYT ÇAKIR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

45 yaşındaki tecrübeli hakem, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta görev alırken 51 kez sarı kart gösterdi ve 10 kez penaltı noktasını işaret etti. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 ve UAE Pro Lig'de 1 karşılaşmayı yönetti.