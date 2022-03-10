Rıdvan Dilmen duyurmuştu! Cüneyt Çakır için dev iddia

10 Mart 2022 Perşembe 20:36 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 20:36

Rıdvan Dilmen'in MHK'nın belirlediği, görev yapacak hakemler listesinde yer almayan Cüneyt Çakır'ın "Kararı ben de sizin gibi televizyondan öğrendim." dediğini söylemişti. Rıdvan Dilmen'in bu önemli açıklamasının ardından Cüneyt Çakır'ın avukatlarına talimat verdiği ve İngiltere Premier Lig'de maç yönetmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ?

Cüneyt Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak hakemler listesinde yer almaması sonrası ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen konuyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulunmuş ve tecrübeli hakem için, "Cüneyt Çakır'ı aradım, 'Ben de sizin gibi televizyondan öğrendim' dedi. Çok acı bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

CÜNEYT ÇAKIR İÇİN PREMİER LİG İDDİASI

Cüneyt Çakır'ın İngiltere Premier Lig'de düdük çalma ihtimali konusunda avukatı aracılığıyla bir araştırma yaptığı iddiası gündeme geldi . Çakır'ın, Dünya Kupası'nda olma fikrinden de vazgeçmediği öne sürüldü.

CÜNEYT ÇAKIR'IN PERFORMANSI

Cüneyt Çakır, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta görev aldı. Öte yandan 45 yaşındaki hakem, Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 ve UAE Pro Lig'de 1 karşılaşmayı yönetti.