23 Kasım 2020 Pazartesi 23:09 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:09

NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi. Dilmen, kaleci Lung'un performansını överken Galatasaray'ın devre arasında transfer yapmak istediğini ve Feghouli ile devam etmek istemediklerini ancak Cezayirli oyuncunun da takımdan ayrılmak istemediğini sözlerine ekledi:

"O KADAR ÇOK TOP GELDİ Kİ ADALESİ GİTTİ"



Dilmen, "Kayserispor'da geçen sezon Lung inanılmazdı. Çok top geldiği zaman yemiyor. Büyük maçlarda çok top geliyor, yemiyor. Kaleci yoruldu, o kadar çok top geldi ki adalesi gitti."

"Galatasaray'ın pozisyona girmeyen oyuncusu yok. Kayserispor için beraberlik mucize. Puan veya puanlar alabilmesi için gol atması lazım. Galatasaray bir şekilde gol bulur."

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Her şey istediğin gibi giderken, 4 forvete dönmemin ne anlamı var? Beklerin de çıkıyor, 6 hücumcun oluyor. Fatih Terim gibi hocanın böyle yapması beni hayal kırıklığına uğrattı. Akşam yattığında 'Ne yaptım?' diyecektir."

"Galatasaray iç sahada 7 puan kaybetmiş ama toparlanırlar. Galatasaray ve Fatih Hoca, devre arasına kadar şampiyonluk yarışında kalmak ve Ocak'ta hamle yapmak istiyor. Hoca, Sofiane Feghouli ile yürümek istemiyor. Feghouli da farkında ama maaşına bakıyor"