Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelilere müjdeyi duyurdu! ''Bu transfer tarihe geçecek''

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçını değerlendirdi ve Ferdi Kadıoğlu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Rıdvan Dilmen, milli oyuncu için "Fenerbahçe tarihinin en çok para getiren oyuncusu olabilir." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN, MKE ANKARAGÜCÜ GALİBİYETİ SONRASI KONUŞTU

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

"SANKİ 15 PUAN ÖNDEYMİŞ GİBİ"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un güçlü bir figür olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Jorge Jesus 853 maça çıkmış çok Ankaragücü maçı görmüş çok şampiyonluklar görmüş. Teknik ekibe de iyi bir kadro verilmiş. Fenerbahçe'de bir özgüven var sanki 15 puan öndeymiş gibi." şeklinde konuştu.

RIDVAN DİLMEN'DEN FERDİ KADIOĞLU YORUMU

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için de konuşan Rıdvan Dilmen, "Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe tarihinin en çok para getiren oyuncusu olabilir." ifadelerini kullandı. dedi.