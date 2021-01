31 Ocak 2021 Pazar 00:00 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 00:17

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği ve sarı-lacivertli ekibin sahadan 1-0 galip ayrıldığı karşılaşmayı ve Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını NTV'de "%100 Futbol"da yorumladı.

Dilmen, Şampiyonlar Ligi'nde 2024 yılında değişecek statüye dikkat çekerken, Türkiye'nin 3 yıl içinde ilk 10 ülke arasına girmesi gerektiğini söyledi. Dilmen, bununun gerçekleşmemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne direk gitme ihtimalinin kalmayacağını hatırlattı.

"2024 YILINDA STATÜ DEĞİŞECEK"



Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi formatının değiştirilmesi söz konusu. Haberi düştü ama kimse ciddiye almıyor. 2024 yılında statü değişecek. ABD'li bir fon, Liverpool ve Manchester United'ın sahipleri, 15 dünya devinin olmasını istiyor. 5 tane de değişenli olmak üzere yeni bir lig isteniyor. UEFA ve FIFA'dan çıkmayı düşünüyorlar. Ayak bastı parası 300 Milyon Euro! Diğer 5 kulüp ise 200 Milyon Euro alacak. UEFA ve FIFA diğer ligleri düşünüyor, 'İmzanız var, olmaz' deniyor. Bu yüzden format değişecek." dedi.

Dilmen'in maç hakkındaki açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Gol iptali var. Hakem az daha kendi başına iç açacaktı. İkincisi net faul. Altay'a faul var."

"FENERBAHÇE ALTIN BULDU"



"Geçen haftaki futbol bütün Fenerbahçe taraftarları ve kamuoyunu tatmin ediciydi. Rakipten kaynaklı mı şeklinde sorular vardı. Oynatmayan bir Fenerbahçe vardı. Bugün daha farklı ve dirençli bir Rizespor vardı. Eksiklerine rağmen -ki, çok eksiği vardı. Buna rağmen 3 puana gelen bir Sumudica var. İlginç gerçekten. Pandemi döneminde tribünden en çok maç izleyen olabilir. Fenerbahçe altın buldu."

KIRMIZI NEDEN ÇIKMADI?

"Ersin Destanoğlu aynı pozisyonda atıldı. Ancak hakem oynattı. Net görüyorsanız bayrağı kaldırın. Fenerbahçeli oyuncu ve kaleci Gökhan sakatlanabilirdi. Ofsayt olmasa kırmızı verecekti. Ofsaytsa, kırmızı göstermemen mi gerekiyor?"

DERBİDE DEĞERLENDİRİRİZ

"Attila Szalai'nın performansını Galatasaray maçında değerlendireceğiz. Derbide nasıl oynayacak, göreceğiz. Bright Osayi-Samuel için de bekleyelim. Bright Osayi-Samuel gibi oyuncular rakibe çok kart göstertir."

RIDVAN DİLMEN'DEN GALATASARAY YÖNETİCİSİ MAHMUT RECEVİK'E:

"Türkiye'de kutuplaşma had safhada. Ancak birileri düğmeye basıyor. Sivil toplum örgütleri kim? Futbol. Futbolda fanatizm var. Dün akşam yaşadığım olay. Bireysel kabul etmeyin. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi akşam tweet atıyor. Mahmut Recevik. Onyekuru oyuna girince, rakip takım diyecek ki bekler sert oynasın ama yapamasınlar. Şerefim üzerine yemin ediyorum. Onyekuru veya herhangi bir sporcuyla ilgili böyle demem. Be kardeşim niye kışkırtıyorsun! Sen böyle yapınca ne oluyor biliyor musun?" "Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik'e sesleniyorum. Bu tweeti sildin? Salla, sonra özür dile. Yok öyle! TFF yöneticisine ana avrat küfür et, özür dile. Böyle bir şey demişsem ben istifa edeceğim. Sen edecek misin? Yiyorsa et!"