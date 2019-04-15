Rıdvan Dilmen: Gözünün önündeki faulü veremedi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV'de yorumladı. Usta yorumcu hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'nin golünden önceki tartışmalı pozisyon başta olmak üzere çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte usta yorumcunun derbi yorumları...

"Fenerbahçe'nin stadı dışında herhangi bir statta oynansa..."

"Ben maçı izlerken kalbim duracak kadar Fenerbahçeliyim. Bitmiyor maç. Ama ekranlarımıza çıktığımız zaman ne görüyorsak onu söylemek zorundayız. Bugün Türkiye'de 81 vilayet var, bunun dışında İstanbul'da bir sürü stat var. Fenerbahçe stadının dışında herhangi bir statta bu maç oynansa Galatasaray çok büyük ihtimalle 19 yıl aradan sonra kazanırdı."

"Serdar Aziz ve Skrtel inanılmaz oynadılar"

"Birinci sebebi: Fenerbahçe taraftarı. Olağanüstü bir baskı kurdular. Bırakın 3 puanı, kaybetmemek iç güdüsü başladı. Oyuncular da mücadele ettiler. Serdar Aziz ve Skrtel inanılmaz oynadılar. Fakat Galatasaray niye yenemedi? Dezavantajları vardı."

"Fenerbahçe'nin golünden önce faul var"

"Fatih Terim 10 kişi kalmayı hesaplamadı dolayısıyla 60'tan sonra vitesi arttırmayı düşünüyordu. Ama kırmızı kart gelince erkene alındı bu. Hatırlarsan devre arasında şu yorumu yaptım: Ali Palabıyık dağıldı. İlk 8 dakikada gördüğümü söyledim. Fenerbahçe'nin Mehmet Topal'dan dolayı 9 kişi kalması lazım. Benim futbol ölçülerime göre; Fenerbahçe'nin beraberlik golünden önce faul var. Ben yıllarca top oynadım. Kırmızı karta sarıdan verse 'Neden sarı verdin?' demem? Kırmızı derlerse de sarı derlerse de saygı duyarım. İşte hakem ve Galatasaray orada puan kaybetti. 10 kişi olmanın rahatlığıyla oynadılar."

"Diagne sahada diyemeyeceğim"

"Galatasaraylı oyuncular sanki maç hiç bitmeyecek gibi, yavaş pas şiddetiyle oynayarak... Harun top kurtardı mı? Hayır. Böyle bir rakibe karşı, direncini kırmışsın, bir de üstüne 1-0 öne geçmişsin. 2'ye 3'e gidebilirsin. Terim de doğru değişiklikleri yaptı. Emre sahada, Sinan sahada, Mitroglou sahada. Diagne sahada diyemeyeceğim, yoktu çünkü. Kayboldu, ışınlandı. Linnes sol açık gibi oynuyor, Onyekuru sahada. Fenerbahçeli futbolcular ciğerden oynadı. Eljif, Mehmet Topal, Skrtel'di falan. Hatta bir de uzatmada Alper'le pozisyona girdi."

"Gözünün önündeki faulü vermedin"

"Ama biraz önce dediğim gibi bariz gol şansıyla ilgili bir şey diyemezsin. Hakem önce arkasına götürdü elini sonra vazgeçti sarı gösterdi. Bülent Yıldırım kırmızı olabilir diye çağırdı muhtemelen. Kararında kalsa hakemleri bu konuda eleştirmem. Ama kafan orada kaldığı zaman ikinci yarıda Mehmet Topal'ın -istem dışı da olsa- kontrolsüz girip karnına bastığı poziyonda, hiç tartışmasız avantaj doğru olsa da, sarı kart vermemesi bir o kadar yanlıştı. Çünkü kafa orada kaldı. Daha sonra Dirar'ın pozisyonda, gözünün önündeki pozisyonu vermedin. Gitti gol oldu. Hakem seni neden çağırdı, sen neden gittin? Çünkü [Yıldırım] faul gördü. Baktı baktı kendi sonra kararında ısrar etti. Bu maç TT Arena'da olsa bu golü verir miydi? Bence vermezdi. Mehmet Topal'ı atar mıydı? Atardı."