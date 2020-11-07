07 Kasım 2020 Cumartesi 22:48 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 22:48

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından NTV'de karşılaşmayı değerlendirdi.

BİLSE GALATASARAY'A GİDERDİ

Mert Hakan ve Galatasaray eksenli bir değerlendirme de yapan Dilmen, "Mert Hakan Yandaş, bugün bu durumu görmüş olsa, Galatasaray'a gidebilirdi. Nereden bilsin, Fenerbahçe isteyince gitmiş. Mert Hakan bu akşam kadro açıklandığında yıkılmıştır. Bu takımı da yönetmek yürek ister. Mert Hakan'ı da diri tutmak için 11'de oynatırdım" dedi.

YEDEK OYUNCU, HOCASINI SEVMEZ

Fenerbahçe'nin kadro derinliğinin uzun vadede sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin övgüler yarattığımız kadro derinliği sıkıntı yaratabilir. Dünyanın en büyük yalanı 'Oynamayan oyuncu da hocasını seviyorsa, o hoca süperdir.' Öyle bir oyuncu olmasın, o oyuncu saygı duymalı ama yedek oyuncu hocasına sevgi duymaz, isyan eder" dedi.

KAZANIRKEN DERS ÇIKARTMADINIZ

"Mert Hakan kavgası çıktı, Novak gidiyor mu, kalıyor mu dedik, ikisi de oynayamıyor. Nazım sadece Gökhan sakat olunca oynadı. Belki Novak'tan Caner ile birlikte daha fazla faydalanabilirsiniz. Konuşarak diğer oyuncuları da hazırlamalısınız. Eğer küskünlük olursa, bunu toparlamak kolay olmuyor. Kazanırken çıkaramadınız, bari kaybederken ders çıkarın."

BU KADROYU YÖNETMEK BİR SINAVDIR

Erol Hoca'nın en büyük sınavı, bu kadroyu yönetmektir. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki sıkıntısı bu oldu. Novak, Mert Hakan, Cisse ile başla, ne kaybedersin? Böyle yaparsanız, Cisse'yi de kaybedersiniz. Ömer Şişmanoğlu gibi süper yedek mi olacak? 'Ben Cisse'yim diyecek' ve isyan edecek.

YEDEK OYUNCU, HOCASINI SEVMEZ

Fenerbahçe'nin kadro derinliğinin uzun vadede sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin övgüler yarattığımız kadro derinliği sıkıntı yaratabilir. Dünyanın en büyük yalanı 'Oynamayan oyuncu da hocasını seviyorsa, o hoca süperdir.' Öyle bir oyuncu olmasın, o oyuncu saygı duymalı ama yedek oyuncu hocasına sevgi duymaz, isyan eder" dedi.