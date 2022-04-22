Rıdvan Dilmen övgüler dizdi! ''Türkiye'nin en önemli ismi olacak''

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, Belözoğlu için övgü dolu sözlerde bulunurken, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli hocalarından biri olacağını belirtti.

RIDVAN DİLMEN: EMRE BELÖZOĞLU SON 20 YILIN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için övgü dolu sözlerde bulundu. Belözoğlu'nun son 20 yılın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirten Dilmen genç hocanın teknik direktörlüğü konusunda ise "Fenerbahçe'deki kısa serüvenini ve Başakşehir'deki durumunu da başarılı görüyorum." şeklinde konuştu.



RIDVAN DİLMEN: TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ HOCASI OLACAK

Emre Belözoğlu'nun geleceği hakkında da konuşan Dilmen, "Göreceksiniz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli hocalarından biri olacak ve uluslararası teknik direktör adayıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.