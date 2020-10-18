18 Ekim 2020 Pazar 22:26 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 22:43

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Dilmen, "Hakem Atilla Karaoğlan'ın yerinde olsam, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan önceki pozisyonda Ozan'ın yaptığına faul verirdim. Ancak Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, penaltıydı. Göztepe'nin kazandığı penaltının uzaktan yakından alakası yok. Fenerbahçe'nin attığı 2. golden önce de gördüğüm kadarıyla top Nazım Sangare'den dışarı çıktı. Tuhaf bir hakem yönetimi var, herkesi şaşırtıyorlar" ifadelerini kullandı

İKİNCİ YARI AÇIKLAMALARI



"Fenerbahçe'nin iki forveti Samatta ve Cisse inanılmaz goller kaçırdı. Bana göre, Samatta ile Cisse aynı maç sayısında oynasınlar Cisse daha fazla gol atar. Bu haftaya kadar izlediğim en renkli maç. Tempo yüksek, bol gol pozisyonu. 5 gollü maçta iki takım kalecisi de çok iyi."

"Fenerbahçe gibi takımlar lige iyi başladığı zaman, havaya giren takımlar. Geniş bir kadroda kuruldu. Mesela, Gökhan haftaya oynamazsa yandık deme şansı yok Nazım var. Fenerbahçe için şunu söyleyeyim, haftaya Trabzonspor maçını kazanırsa ilk yarıyı yüzde 80 lider bitirecektir"