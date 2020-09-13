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Spor

Rıdvan Dilmen: ''Sergen Hoca, Kalinic'i alıyoruz dedi''

Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında, Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede Beşiktaş'ın yeni golcüsünün Kalinic olacağını söylediğini ifade etti.

13 Eylül 2020 Pazar 21:04 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 21:16
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Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu. NTV'de ilk yarıyı değerlendiren Dilmen, maç öncesi Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede Beşiktaş'ın yeni golcüsünün Kalinic olacağını ifade etti. 

"ORTA SAHA YOL GEÇEN HANI GİBİYDİ"

"Sergen Yalçın kardeşimizi 'geçmiş olsun' diye aradım, tabii maçı da konuştuk. Stratejiden bahsetti bana. Dedi ki 'PAOK maçı bize yaradı. Çünkü, çok fena yaptılar savunma arkası koşularını'

"Orta saha yol geçen hanı gibiydi. İki takımın kadrosu da dev kadro değil. Bu kadrolar Anadolu takımlarındaki kadrolar birkaç oyuncu çıksa... İlk yarıyı izlemeyenler hiçbir şeyi kaçırmadı"

Rıdvan Dilmen sözlerine "Sergen hoca telefonda bana Kalinic’i alıyoruz dedi. Josef ile anlaştıklarını ve Nazım Sangare ile de ilgilendiklerini söyledi. Kalinic'i büyük ihtimalle alıyorlar" şeklinde devam etti.

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