Rıdvan Dilmen sert sözlerle yerin dibine gömmüştü! ''Tam bir şuursuz''

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın Hatayspor'a yenildiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Valerien Ismael'i sert bir şekilde eleştirildi. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Hiçbir problem yokken, hoca birden bire 4-2-4'e döndü. O dakikadan itibaren birkaç tane şuursuz vuruş dışında tehlike yok." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN, VALERIEN ISMAEL'İ HEDEF ALMIŞTI

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 yenildiği maç sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'i adeta topa tutmuştu. Ismael'in oyunda hiçbir problem yokken dizilişi değiştirdiğini belirten Dilmen, "O dakikadan itibaren birkaç tane şuursuz vuruş dışında tehlike yok." şeklinde konuştu.

RIDVAN DİLMEN: 'BENİ GÖNDERİN' DERCESİNE HATALAR YAPTI

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in maçı elleriyle Hatayspor'a verdiğini belirten Rıdvan Dilmen, "Kendi kendine 'Beni gönderin' dercesine hatalar yaptı. Volkan Demirel ne istediyse Valerien Ismael onu yaptı." dedi.

VE VALERIEN ISMAEL İLE YOLLAR AYRILDI

Rıdvan Dilmen'in eleştirilerinin ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Fransız teknik adam siyah-beyazlılarla 11 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.