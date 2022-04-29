Rıdvan Dilmen, Süper Lig yıldızının biletini kesti! ''Gönderin''

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 mağlup ettiği maç sonrası konuştu. Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılarda yıldız golcü Bafetimbi Gomis ile yolların ayrılması gerektiğini söyledi.

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RIDVAN DİLMEN'DEN GOMİS AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Altay'ı 1-0 yendiği maçın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, sarı-kırmızılılarda performansıyla tartışma konusu olan Bafetimbi Gomis ile yolların ayrılması gerektiğini belirtti.

RIDVAN DİLMEN: YEDEK BIRAKSANIZ KAPRİS YAPAR

Gomis'in yedek bırakılsa kapris yapacağını belirten Rıdvan Dilmen, "Bu performans ile oynayamayacağı için Gomis ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BAFETIMBI GOMIS'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bafetimbi Gomis, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçın 7'sinde ilk 11'de yer aldı. 36 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulunabildi.