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  • Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'ye Acun Ilıcalı'dan gelen teklifi açıkladı
Spor

Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'ye Acun Ilıcalı'dan gelen teklifi açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi'ye gelen transfer teklifini açıkladı. Vedat Muriqi ile konuşan Rıdvan Dilmen, Kosovalı golcünün Türkiye'ye dönmek istediğini, Muriqi'ye en ciddi teklifi ise Acun Ilıcalı'nın Hull City için yaptığını söyledi.

26 Aralık 2021 Pazar 08:53 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 08:53
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TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında Vedat Muriqi transferiyle alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rıdvan Dilmen, "Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir." dedi.

"EN CİDDİ TEKLİF ACUN ILICALI'DAN"

"Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim." diyen Dilmen, "En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için." açıklamasını yaptı.

VAN AANHOLT - MURIQI TAKASI

İtalyan ve Türk medyasında çıkan Patrick Van Aanholt - Vedat Muriqi takasıyla alakalı gelen soruya Dilmen, "Vedat'ın bir bilgisi yok takasla alakalı." cevabını verdi.

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