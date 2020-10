Rıdvan Dilmen: Yeni bir Alex var

26 Ekim 2020 Pazartesi 23:31 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:31

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Denizlispor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in NTV'deki açıklamaları şu şekilde:

Son 5 dakika dışında Beşiktaş'ta her oyuncu topa pres yaptı. Bu sezon görmediğimiz görüntü buydu. Josef beni olumlu yönde şaşırttı. Fizik olarak hazır gelmiş. Ben açıkça gerileyerek geleceğini zannediyordum.

Beşiktaş ilk yarıyı hak ettiği gibi önde kapattı. Bizim gördüğümüz açıdan penaltı pozisyonunda dışarıda gözüküyor ama VAR'dan mutlaka bakmışlardır. Çizgi üzerinde ise hakem doğru kararı verdi.

"YENİ BİR ALEX VAR"



Yeni bir Alex var. Geriye dönen Alex. Atiba Hutchinson... Sergen hoca, top rakipteyken de futbol olduğunu anlamış. Son 5 dakika dışında her oyuncu topa pres yaptı ve topu çabuk kazandılar. Beşiktaş'ın bu sene Sergen hoca ile görmediğimiz görüntüsüydü bu.

"AYAĞA BASMA VARSA PENALTI"



Çok enteresan bir lige doğru gidiyoruz. Tamamen pandemi döneminden dolayı. Kopmalar olacak ama çok sıkışık bir puanlama olacak gibi görünüyor. Her an her şey olabilir bu ligde. Maçın "gittili geldili" olduğu dönemlerde hakem dağıldı. Ayağına basma varsa net penaltı. VAR hakemi zaten penaltı diye Alper Ulusoy'u çağırdı. Çoğu futbolcu arkadaşım buna penaltı vermez ama oyun kurallarında penaltıdır.

"SAHANIN EN İYİ OYUNCUSU ATİBA'YDI"



Beşiktaş'ın yeni bir kadrosu var. Sağ bek, sol bek, orta saha yeni... Çok önemli bir galibiyet... İyi oynayarak kazanmak da önemli. 3-0'dan 3-2'ye dönüş için hata ararsak buluruz. Herkes için buluruz. Sahanın en iyi oyuncusu Atiba'ydı. Top rakibin ayağındayken Beşiktaş güzel değil, müthiş oynadı.

Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı. 21 günde iyi hazırlanmışlar. Düşünsene 37 yaşında bir forvet arkası çıktı Türkiye'de...