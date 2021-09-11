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  • Rıdvan Dilmen yıldız isme övgüler dizdi! ''Son dönemin en iyisi''
Spor

Rıdvan Dilmen yıldız isme övgüler dizdi! ''Son dönemin en iyisi''

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyaspor maçındaki performansıyla ön plana çıkan Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi'ye övgüler yağdırdı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 23:09 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 23:09
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş -Yeni Malatyaspor maçını TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Skorun 3-0 olmasının ardından Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçını oynamaya başladığını duyuran Dilmen, attığı 2 golle maça damga vuran Michy Batshuayi'ye de övgüler yağdırdı ve şu ifadeleri kullandı:

'BATSHUAYI ÇOK HAZIR'

'Skor 3-0 olduktan sonra Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçını oynamaya başladı. Beşiktaş son dönemin en iyi santraforunu getirmiş. Gomez iyiydi, Aboubakar iyiydi, Cenk çok formdaydı ancak Batshuayi çok hazır.'

'BEŞİKTAŞ'TAKİ EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI'

'Rıdvan'ı bugün çok beğendim. Aynı şekilde Necip bugün Beşiktaş'taki en iyi maçlarından birini oynadı. Beşiktaş'ın omurgası bugün çok iyi oynadı. Diğerleri de iyi oynadı ama omurgaya ayrı parantez açmak gerekiyor.'

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