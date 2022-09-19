Rıdvan Dilmen'den derbi iddiası! ''Onlar oynayacak...''

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u Kadıköy'de 5-0 mağlup ettiği maç sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Jorge Jesus'a övgüler yağdıran Rıdvan Dilmen, Beşiktaş derbisine de değindi. BÜYÜK İDDİA Milli aranın ardından Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Jorge Jesus'un kadroda yaptığı rotasyonlardan dem vuran Rıdvan Dilmen, Sarı-Lacivertlilerin derbideki hücum hattı hakkında tahminde bulundu. İKİ İSİM VERDİ Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisine hücumda Joshua King ve Michy Batshuayi ile başlayacağını iddia etti. Ünlü yorumcunun bu açıklamaları kısa süre içinde büyük yankı uyandırdı. Jorge Jesus'un oyun çeşitliliğini öven Rıdvan Dilmen, tecrübeli hocanın her futbolcudan maksimum verim aldığını söyledi."YILLARDIR FENERBAHÇE'Yİ BÖYLE İŞTAHLI GÖRMEMİŞTİM""Stat 200 bin kişilik olsun Alanyaspor maçındaki oyunla dolar" ifadelerini kullanan Rıdvan Dilmen, taraftarı tribüne çeken asıl olayın transfer değil iyi oyun olduğunu söyledi. Öte yandan ünlü yorumcu uzun yıllardır Fenerbahçe'nin bu kadar iştahlı olduğunu görmediğini belirtti. JORGE JESUS'A ÖVGÜ Jorge Jesus'un benzerinin olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Guardiolaya özenirsiniz bunun benzerini yapabilirsiniz. Bunda yok. Ne yapacaksın? Bu Fenerbahçe'yi bizim Fenerbahçe'mizdeki döneme getirmeye çalışıyor ama bu Fenerbahçe bizim dönemimizdekinden daha iyi" dedi. ARDA GÜLER ELEŞTİRİSİ Rıdvan Dilmen, Portekizli teknik adamın oynattığı gibi bir sistem görmediğini belirtirken, oyuncuların da söz konusu sisteme ayak uydurduğunu dile getirdi. Ünlü yorumcu, Jesus'un Arda Güler'i dakikayı tamamlamak için oynattığını da sözlerine ekledi. CRESPO ÖVGÜYÜ HAK ETTİ Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu oyunla sadece derbilerde ve Konyaspor gibi takımlara karşı zorlanacağını söyledi. Miguel Crespo'ya da övgüler yağdıran Dilmen, oyuncunun geldiği günden beri en iyi maçını oynadığını belirtti.