Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Denizlispor maçı yorumları

07 Mart 2020 Cumartesi 21:34 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 21:36

Rıdvan Dilmen'in maç hakkında yorumları şu şekilde;

"Altı çizilecek çok konu var. Devre arası anlatmaya yetmez. Olağanüstü durumlar olmaz, Fenerbahçe birden uçmazsa, Denizlispor 11 kişi bitirirse, Fenerbahçe bu maçta 1 puana şükreder. Denizlispor sanki deplasmanda değil, rahat rahat oynuyor. Denizlispor'un kaçırdığı iki net var. İlk yarıda izleyiciler, Ferdi Kadıoğlu diye bir oyuncu izledi mi? Max Kruse etkisizdi ve geri de gelmiyordu. Mehmet Ekici de kötü. Hakem doğru bir penaltı verdi."



ENTERESAN ŞEYLER OLUYOR

"Denizlispor'un deplasmanda 17, Fenerbahçe'nin ise deplasmanda 16 puanı var. Devreye Fenerbahçe 1-0 önde girse, soyunma odasında daha farklı şeyler konuşulurdu. Ama kim konuşacaktı? Murat Hoca mı, Emre Belözoğlu mu? Enteresan şeyler oluyor."





