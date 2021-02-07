07 Şubat 2021 Pazar 23:09 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 23:19

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar 25. dakikada 10 kişi kaldığı maçı Rosier'in golüyle 1-0 kazandı.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonu yorumladı.

Beşiktaş - Konyaspor maçında yardımcı hakem Bahattin Şimşek'in hatasından bahseden Rıdvan Dilmen, "Ljajic hem yetenekli hem de zeki. Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı var. Ben tartışmam. Maçın hakemi Halis Özkahya'nın pozisyonu görme şansı hemen hemen hiç yok." diyerek pozisyonu anlattı.

"BİZİM BİLDİĞİMİZ BEŞİKTAŞ BU"



Beşiktaş'ın kazanması hakkında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, 'Sergen hocanın geçen hafta bana göre yok anlamlı olmayan bir isyanı vardı. Yerde yatıyorlar kalkmıyorlar diye. Beşiktaş'ın oyunundan çok isteksizdi. Bizim bildiğimiz Beşiktaş bu. Çoşku başka istek başka ve özverili olmak başkadır. Hem oyuncunun hem yönetimin hemde teknik adamın karakteri çözdü diyebiliriz. 48 puanı aldı Beşiktaş, şu anda muhtemelen gizli liderim dedi. Belli oldu ki ligde kopma olmayacak, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan en az ikisi Nisan ayını görecek.' ifadelerini kullandı.

"YAHU ARKADAŞ SENİN KAÇ TANE CİĞERİN VAR"



Beşiktaş'ın ikinci yarı performansı hakkında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, Rosier'in performasına değindi. Dilmen, "Beşiktaş bu maçı kaybetse itirazları duyar gibiyim; Ljajic'le Aboubakar çıkar mı? Ama nasıl çıktılar? Ok gibi gibi çıktılar, hiç kapris yok. Beşiktaşlı futbolcular bildiğin Çarşı'nın çocukları gibiydi. Roiser.. Yahu arkadaş senin kaç tane ciğerin var? Bu kadroyla pozisyon vermemesi çok önemli Beşiktaş'ın. Siz kazanmaya oynayın dediler ve kazandılar. Josef koşar, Mert Hakan koşar ama 90 dakika boyunca tempolu koşmak farklı. Hakikaten kiralık oyuncuların takıma adapte olmak kolay değildir. Seyircili gibi oynayan tek takım. Galatasaray oturaklı bir takım, Fenerbahçe inişli çıkışlı ama 48 puan toplayan takım, Beşiktaş coşkulu bir takım. Hakem nefisti.' ifadelerini kullandı.