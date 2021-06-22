22 Haziran 2021 Salı 00:41 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 00:51

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile telefonda görüşme gerçekleştirdiğini duyuran futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile görüşmeleri durdurduğu ve çalışmayı kesinlikle düşünmediğini belirtti. Rıdvan Dilmen'in Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin detayları şu şekilde:

Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum!

Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, "Yazabilirsin hocam" dedi. "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım." dedi!!

Ben yine de; Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş - Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü!

Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!