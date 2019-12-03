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Rıdvan Dilmen'den sert sözler: İnsanların aklıyla alay edilmesin!

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Kayserispor mücadelesini değerlendirdi.

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Süper Lig’de 13’üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk etti. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
 
90 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
 
Beşiktaş'ın güven kazandığını vurgulayan Dilmen, ''Beşiktaş 1-0, 1-0 kazanarak stratejik maçlarından 3 puanla ayrıldı. 5'li maçlar da kazanacaklardır. Beşiktaş, kaleci Lung'u şut manyağı yaptı. Antrenman maçında bu kadar pozisyona giremezsin. Burak Yılmaz'ın golünü 15-20'li yaşlarda uzak köşeye vurursun. Burak gibi tecrübeli olunca yakın köşeye vurursun." diye konuştu.
 
Gökhan Gönül'ün golünden önce topun dışardan çevrilip çevrilmediği ile ilgili sorulan soruya Dilmen, ''İnsanların aklıyla alay edilmesin. Bu pozisyonla ilgili biz ofsaytı merak etmiyoruz ki, bize gösterin en azından çıktı mı çıkmadı mı bakalım. Caner Erkin'in pozisyonunda çıkıp, çıkmadığını iki saat sonra vermesinler. Bize vermesinler de hakeme anında versinler." cevabını verdi.
 

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