24 Temmuz 2020 Cuma 22:24 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 22:25

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 1-0 geride kapattığı Antalyaspor maçının ilk yarısını NTV'de canlı yayında değerlendirdi. Emre Akbaba'nın sakatlığı için konuşan yorumcu, "Sakatlıktan döndükten sonra form tutmaya başlayan Emre Akbaba'nın adale sakatlığı, yorgunluktan. Vücut taşımadı. Uzun süre oynamamıştı, toparlıyordu ama sıcak, maç... Üst üste geldi." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR RAHATINI GÖRMEDİM"

Galatasaray'ın oyun disiplininden uzak olduğunu belirten Dilmen, "Galatasaray gibi kulüplerin şampiyonluktan koptuktan sonra coşkusu bu kadar olur. Galatasaray'ın antrenman maçında dahi ceza sahasına bu kadar rahat oyuncu soktuğunu görmedim. Antalyasporlu oyuncu topu alıyor, kafayı kaldırıyor, rakip yok. Öyle bir maç ki, Galatasaray'ın yiyeceği 2. gol oyun disiplininden tamamen koparır. Galatasaray'ın golü bulması lazım. " dedi.

"ALANYA DA BUGÜN OYNAMALIYDI"

Galatasaray ile sıralamada çekişmede olan Alanyaspor'un maçının da aynı gün olması gerektiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Alanya'nın da bugün oynaması gerekiyordu, neden böyle yaptılar, anlamadım. Galatasaray ile Alanya'nın aynı gün, aynı saatte oynaması gerekiyordu. 5. sıra için bir çekişme var." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY'IN PENALTISI VERİLMEDİ"

Belhanda'nın yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonu da yorumlayan Dilmen, "VAR'da olsam, 'Hocam sen bir gel' derim. Temas var. VAR'a gidip verse, hiçbir orta hakeme 'Bunu niye görmedin' diyemem. Birincisi düşüş şekli, bir de Belhanda'nın CV'si, 'Burak Yılmaz gibi atmıştır kendini' denebilirdi. VAR çağırdığı zaman penaltı vermesi gerekiyordu, VAR penaltısı bu. VAR olmasa, 'Hakem göremedi' diyebilirdik, biz de görmedik." diye konuştu.