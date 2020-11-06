06 Kasım 2020 Cuma 23:35 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 23:35

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Dilmen tartışmalı pozisyonlar dışında Beşiktaş'ın durumu hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen, "Bazen bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi aslında. Josef olmayınca Atiba'nın da Dorukhan'ın da performansı düştü. Sadece santrfor üstünden gitmemek lazım. Josef'i alırsanız Atiba'yı öne atabilir, Larin'e geriye gelme dersiniz"

"Beklemediğim bir Gaziantep takımı var. Sergen Yalçın da böyle bir Gaziantep beklemiyordu. Kaybetmeyen bir takım Gaziantep. Beşiktaş da 2 hafta önce koyduğum tespite devam ettiler. Top rakipteyken iyi oynuyorlar"

"Pozisyon ceza sahası dışında olduğu için VAR çağırmadı ama pozisyon kırmızı, onun için çağırması lazım. Faulü veriyorsan Ersin'in aleyhine, Gaziantep'in lehine vereceksin"

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş'ın iki çabuk beki var. Orta saha iyi ama savunmacılar öyle bir hata yapıyor ki her şey dağılıyor"

"Kazanan takım bozulmaz felsefesi her zaman olmaz. Kenarda bekleyen oyuncu Josef ise ve sahadaki herkesin performansını arttırıyorsa oynar. Seni mahkum etmemek için önde baskı yapar. Bir oyuncunun, bir maçla performansı düşmez. Sergen Hoca duygusal davrandı."

"Domagoj Vida 10 üzerinden ya 1'lik ya da 7-8'lik oynuyor. Konyaspor maçında da inanılmaz hatalar yaptı. Welinton ağır oyuncu. Francisco Montero da Beşiktaş'ın oyuncusu değil, çok ağır ve oyun bilgisi yok"

"Konya ve Gaziantep maçlarındaki 7 golün 5'inde Domagoj Vida'nın hatası var. Vida mutsuz ve bunu performansıyla gösteriyor

"Montero beklendiği gibi çıkmadı. Bana göre Beşiktaş’ın oyuncu değil. Solak ama çok ağır. Manevrası ve oyun bilgisi yok. Bu oyuncuyu döndürmeyeceksin. Buyur, geç kardeşim’ dedi..."