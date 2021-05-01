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Spor

Rıdvan Yılmaz: 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'la gol attım

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Hatayspor karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:37 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:37
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Paha biçilemez bir mutluluk olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Çok mutluyum. Bu hisler tarif edilmez. Galatasaray maçında da söyledim. Paha biçilmez. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'la gol attım. İnşallah daha güzel olacak her şey." dedi.

Gol attığı için gözleri dolduğunu söyleyen Rıdvan, "Ersin benim 10 yıllık arkadaşım. Hep birlikteyiz tesiste, yemekte. Onun başarısı benim de başarım. Çok güzel dostluğumuz var. Burada herkes beni seviyor, ben onları seviyorum. Gözlerim doldu gol attığım için. İnşallah daha nicelerini atarım." ifadelerini kullandı

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