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Spor

Rıdvan Yılmaz 4 maç sonra ilk 11'de başladı

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz 4 maç aranın ardından ilk 11'de forma şansı buldu.

3 Aralık 2021 Cuma 20:46 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 20:46
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Beşiktaş'ın genç oyuncularından Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından 11'de görev aldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından savunmanın solundaki görev alanını Umut Meraş'a kaptıran ve son olarak Sporting Lizbon ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan, Ajax maçı öncesinde yapılan kontrollerde sakatlık riski yüksek çıktığı için maç günü kamp kadrosundan çıkarılmıştı.

İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, GZT Giresunspor maçının kadrosundan 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu yeniden kaleye geçiren Yalçın, kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın forma giyemediği karşılaşmada Welinton Souza'yı savunmada görevlendirdi. Savunmanın solunda Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz'a forma veren Sergen Yalçın, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou'yu kulübeye çekerken, orta sahada Atiba Hutchinson ve Can Bozdoğan'ı sahaya sürdü.

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