Rıdvan Yılmaz attı, Rangers deplasmanda üç golle kazandı!

İskoçya Ligi 18. hafta maçında Rangers, deplasmanda Hibernian ile karşılaştı.

Easter Road Stadium'da oynanan maçı Rangers 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Rıdvan Yılmaz, 45+2. dakikada Catwell, 74. dakikada ise Dessers kaydetti.

Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika sahada kaldı. Takımının ilk golünü kaydeden Rıdvan, tüm kulvarlarda 2 gol, 2 assitlik performans sergiledi.

Alınan bu sonucun ardından Rangers puanını 49'a çıkardı. Hibernian ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rangers, Mirren ile karşılaşacak. Hibernian ise Kilmarnock'a konuk olacak.