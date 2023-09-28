Rıdvan Yılmaz attı, Rangers farka gitti

İskoçya Lig Kupası Çeyrek finalinde Rangers, sahasında Livingston'u konuk etti.
Ibrox'ta oynanan maçı Rangers 4-0 kazanarak görkemli bir galibiyetle yarı finale yükseldi.
Maçın 10. dakikasında Sima'nın golüyle öne geçen Rangers, ilk yarıyı önde tamamladı. Maça ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, 66. dakikada attığı şık golle farkı ikiye çıkardı. 84'te de Lucas'ın kendi kalesine golü 3-0'ı getirirken maçta son sözü 90+2'de Ryan Jack söyledi.
Rıdvan Yılmaz maçta attığı golle Rangers kariyerinin ilk golünü atarak dikkatleri üzerine çekerken 73'te yerini Barisic'e bıraktı.