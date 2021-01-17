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Spor

Rıdvan Yılmaz: Bu mutluluk parayla satın alınamaz

Beşiktaş'ın altyapıdan yetiştirdiği genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Galatasaray karşısındaki derbi galibiyetini değerlendirdi.

17 Ocak 2021 Pazar 22:37 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 22:37
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Rıdvan Yılmaz maç sonunda; "Ağabey şunu söylemek istiyorum. Gerçekten parayla bu mutluluk satın alınamaz. Fenerbahçe maçında da gol atınca gözlerim dolmuştu. Bu maçta orta yapıp gol olunca gözlerim doldu. Beni yetiştirenlere, Sergen Hocama teşekkür ederim." dedim.

"BEŞİKTAŞ EFSANESİ SERGEN HOCA BİZİM HOCAMIZ"

Genç sol bek; "Tamamen aile gibiyiz şu anda. Ağabeylerim, kardeşlerim çok mutlu. Beşiktaş efsanesi Sergen Hoca bizim hocamız. Ona saygımız, sevgimiz sonsuz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz onun için." diyerek sözlerini bitirdi.

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