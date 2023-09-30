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Spor

Rıdvan Yılmaz fırtınası devam ediyor! İskoçlar yere göğe sığdıramadı

Glasgow Rangers'ın yıldız ismi Rıdvan Yılmaz, performansı ile İskoçları şaşkına çevirdi. Yıldız isim Rıdvan Yılmaz, attığı müthiş golle adından söz ettirdi. İşte detaylar...

30 Eylül 2023 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz fırtınası devam ediyor! İskoçlar yere göğe sığdıramadı
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İskoçya'da adeta Rıdvan Yılmaz fırtınası esiyor. Başarılı oyuncu Rıdvan Yılmaz için İskoç yorumcular "sansasyonel" ifadesini kullanıyor.

22 yaşındaki sol bek, için konuşan yorumcu Stephen Craigan, "Bitiriş kalitesinin ve ayak darbesinden ürettiği gücün kesinlikle birinci sınıf olduğunu söylemeniz gerekiyor" dedi.

RIDVAN YILMAZ, KÜLLERİNDEN DOĞUYOR!

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'tan 3,4 milyon £ karşılığında Rangers'a gelen sol bek, hamstring sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bir kısmını kaçırdıktan sonra yalnızca 18 maç oynamıştı. Glasgow Rangers'taki ilk döneminde sakatlıkların peşini bırakmadığı Rıdvan Yılmaz, adeta küllerinden doğdu.

Rangers'ın İskoçya Lig Kupası'nda Livingston ile oynadığı karşılaşmada sahneye çıkan genç futbolcu, harika bir gole imza attı. Orta sahada topla buluşan Rıdvan, muhteşem deparıyla adeta rakiplerini ipe dizerek topu ağlarla buluşturdu ve gelecek için umut verdi.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

21 Mayıs 2001'de dünyaya gelen Rıdvan Yılmaz İstanbul'un Gaziosmanpaşa semtinde doğdu. 1,74 cm boyunda olan ve sol bek oynayan genç oyuncu, futbol hayatına daha genç yaşta İstanbul'da başladı. Aynı zamanda çocukluk ve gençlik ile beraber eğitim hayatını da İstanbul'da geçiren Rıdvan Yılmaz, Türkiye Futbol açısından geleceğin en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Kısa sürede Beşiktaş'ın A takımına yükseldi ve ardından Glasgow Rangers takımına transfer oldu. Glasgow Rangers2ta sakatlıklar sebebiyle düzenli forma giyemeyen Rıdvan, bu sezon takımının oynadığı 4 maçta forma giydi.

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