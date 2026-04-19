Rıdvan Yılmaz: Formanın hakkını vermemiz lazım

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo, mücadelenin ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Rıdvan Yılmaz'ın sözleri şu şekilde:

"İlk yarıda fena oynamadık ama ikinci yarının başlangıcında iyi başlamadık ve rakip golleri buldu. Daha iyi olmamız, daha çok mücadele etmemiz lazım. Bu formanın hakkını vermemiz lazım. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz."

Murillo ise, "İlk yarı çok daha iyiydik. Eksik olan sadece final paslarıydı ilk yarıda ama ikinci yarıya uyuyarak girdik. Goller yedik, daha sonra dönmeye çalıştık ama yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.