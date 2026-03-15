Rıdvan Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlı futbolcu, ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını ancak ikinci yarıda toparlandıklarını söyledi.

"DEVREDE KONUŞTUK"

Maçın ilk bölümünde statik kaldıklarını belirten Rıdvan Yılmaz, "İlk yarıda çok statik oynadık. Devrede de konuştuk. İkinci yarıda biraz daha hareketlendik ve golü bulduk. Zor bir deplasmanda iyi oynayan bizdik ve galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

"BU KULÜP İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Performansı hakkında da konuşan genç oyuncu, "Çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum bu kulüp için. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ"

Takım içindeki uyuma dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, "Olaitan ile iyi bir iletişimimiz var. Ben ona, o bana yardımcı oluyor. Takım olarak iletişimimiz çok iyi. Arkadaşlığımız çok iyi olduğu için takım performansı da artıyor." sözlerini sarf etti.

Rıdvan Yılmaz, takım olarak gelişimlerini sürdürmek istediklerini belirterek sözlerini tamamladı.