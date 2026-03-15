İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıdvan Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz
Spor

Rıdvan Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını ancak ikinci yarıda toparlanarak galibiyete ulaştıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 22:54
Rıdvan Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz
ABONE OL

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlı futbolcu, ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını ancak ikinci yarıda toparlandıklarını söyledi.

"DEVREDE KONUŞTUK"

Maçın ilk bölümünde statik kaldıklarını belirten Rıdvan Yılmaz, "İlk yarıda çok statik oynadık. Devrede de konuştuk. İkinci yarıda biraz daha hareketlendik ve golü bulduk. Zor bir deplasmanda iyi oynayan bizdik ve galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

"BU KULÜP İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Performansı hakkında da konuşan genç oyuncu, "Çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum bu kulüp için. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ"

Takım içindeki uyuma dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, "Olaitan ile iyi bir iletişimimiz var. Ben ona, o bana yardımcı oluyor. Takım olarak iletişimimiz çok iyi. Arkadaşlığımız çok iyi olduğu için takım performansı da artıyor." sözlerini sarf etti.

Rıdvan Yılmaz, takım olarak gelişimlerini sürdürmek istediklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.