İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers'ı galibiyete taşıdı
Spor

Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers'ı galibiyete taşıdı

İskoçya Şampiyonluk Grubu maçında Glasgow Ranges, St.Mirren'i 3-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz yaptığı 2 asist ile maçın yıldızlarından oldu.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:36 - Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers'ı galibiyete taşıdı
ABONE OL

İskoçya Şampiyonluk Grubu'nda Rangers, St. Mirren'i 3-0 mağlup etti. Rangers'ta 69 dakikada sahada kalan milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, ilk iki golün asistini yaptı.

İskoçya Şampiyonluk Grubu'nda Rangers, St. Mirren deplasmanına konuk oldu. Rangers karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Rangers'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 48'de Junior Fashion Sakala ve 77. dakikada Antonio Colak attı.

Rangers'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, Sakala'nın attığı iki golde de asist yaptı. Rıdvan, 69'da ise yerini Borna Barisic'e bıraktı.

Celtic'in daha önce şampiyonluğu garantilediği ligde Rangers, sezonu 92 puanla 2. sırada tamamladı. St. Mirren ise sezonu 46 puanla bitirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.