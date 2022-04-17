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Spor

Rıdvan Yılmaz: Hakem sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2022 Pazar 23:13 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 23:13
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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 0-0 biten Giresunspor maçı sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren Rıdvan, "İstediklerimiz pek fazla yapamadık. Biraz yavaş oynadık oyunu. Galip gelmek isterdik, daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah öyle de olacak." dedi.

Maçın 3 dakika uzamasıyla ilgili olarak genç kanat oyuncusu, "Hakem, sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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