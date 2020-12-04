İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8087
  • EURO
    9,4882
  • ALTIN
    460.599
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıdvan Yılmaz: Hayalim tabii ki Avrupa
Spor

Rıdvan Yılmaz: Hayalim tabii ki Avrupa

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Milli Takım için uzak bir hedef olmadığını belirten genç oyuncu, hayalinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.

04 Aralık 2020 Cuma 22:12 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 22:13
ABONE OL

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu vurgulayan Rıdvan, "Sakatlık olmazsa her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Hayalim tabii ki burada oynayıp Avrupa'ya çıkmak ama daha erken. Önce Beşiktaş'ta hakkını verip, sonra Avrupa'ya gitmek isterim." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ BENİ TANIYAN BİR HOCA"

Rıdvan Yılmaz sözlerini, "Şenol hocam ile daha önce çalıştım, beni tanıyan bir hoca, ilk kez şans veren bir hoca. Burada iyi oynamaya devam edersem, milli takım uzak bir hedef değil." ifadeleriyle tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.