Rıdvan Yılmaz: Hayalimi gerçekleştirdim

Beşiktaş'ın transferi için Rangers ile görüşmelere başlandığını açıkladığı ve kamptan ayrılan Rıdvan Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları:

"BU FORMAYI GURURLA TAŞIDIM"



Çok mutlu olduğunu belirten Rıdvan Yılmaz, "Takım arkadaşlarımla vedalaştım. Hayalimi gerçekleştirdim, bu kulübe para kazandırarak gitme hayalim vardı. 13 yıldan beri bu formayı gururla taşıdım. Gitmek tabii ki üzüyor ama hayallerim... Beşiktaş camiasını Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için gittiğimi herkes bilsin." ifadelerini kullandı.

"FRANKFURT YAZILDI, RANGERS OLDU"



21 yaşındaki oyuncu ayrıca, "Hiçbir zaman kafamda başka bir takım olmadı. Transfer çok yazıldı ama ben Beşiktaş'ın ağırlığını bilerek hareket ettim. Frankfurt yazıldı, Rangers oldu. Avrupa Kupası'nda final oynayan iki takım beni istedi. Burası nasipmiş. İnşallah Beşiktaş'ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." şeklinde konuştu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan milli futbolcu, "Çok duygusalım, veda sırasında da konuşamadım. Çok duygusal şekilde konuştum. 13 yıldır buradayım, şimdi de ayrılıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Rıdvan Yılmaz, "Başkan bana çok yardımcı, destek oldu. Ona Avrupa hayalim olduğunu, Beşiktaş'ın konu olmadığını, sadece Avrupa'da oynamak istediğimi söyledim. Bana babalık yaptı, Ceyhun Kazancı da ağabeylik yaptı. Benim yolumu açtılar. Benim hayallerimi gerçekleştirdiler, ben de bu kulübe para kazandırarak veda ediyorum. Bu süreçteki emekleri için teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.