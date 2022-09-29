Rıdvan Yılmaz için korkunç açıklama! ''Pişman olacak''

Eski İskoç futbolcu Frank McAvennie, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz için açıklamalarda bulundu. McAvennie, Rangers'ta fazla şans bulamayan Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibine geldiği için pişman olacağını iddia etti.

RIDVAN YILMAZ BU YAZ RANGERS'A İMZA ATMIŞTI

Rıdvan Yılmaz, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservis bedeliyle İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Rangers'a transfer olmuştu. 21 yaşındaki milli sol bek İskoç ekibiyle 2027'nin yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

FAZLA SÜRE ALAMIYOR

Rıdvan Yılmaz, büyük hayallerle gittiği Rangers'ta düzenli forma şansı alamıyor. Şimdiye kadar yalnızca 3 resmi maçta şans alan milli sol bek oyuncusu bu karşılaşmaların ikisinde ilk 11'de yer aldı ve toplam yalnızca 176 dakika süre aldı.

"RIDVAN YILMAZ PİŞMAN OLACAK"

Ülkesinin basınına konuşan eski İskoç futbolcu Frank McAvennie, Rıdvan Yılmaz için önemli açıklamalarda bulundu. McAvennie, fazla forma şansı bulamayan Rıdvan Yılmaz için, "Rangers'a transfer olduğu için pişman olacak." ifadelerini kullandı.