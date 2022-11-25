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Spor

Rıdvan Yılmaz için transfer açıklaması! Menajeri noktayı koydu

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için menajerinden açıklama geldi.

25 Kasım 2022 Cuma 19:26 - Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz için transfer açıklaması! Menajeri noktayı koydu
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Beşiktaş'tan, yaz transfer döneminde Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz için menajeri Necdet Ergezen açıklamalarda bulundu.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Ergezen, oyuncunun Türkiye'ye döneceği haberleri ile ilgili olarak, "Rıdvan başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirdi, Dünya Kupası'ndan sonra oynamaya başlar diye düşünüyorum. Biz Rıdvan'ın yurtdışına transferini 6 ay sonra Türkiye'ye dönsün diye yapmadık. İddialar asılsız. Rıdvan kesin olarak Rangers'ta devam edecek." dedi.

Rangers'ta şu ana kadar çıktığı 7 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu 1 asist yaptı.

21 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den eski takımı Beşiktaş ile birlikte Galatasaray ve Trabzonspor'la anılmıştı.

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