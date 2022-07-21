Rıdvan Yılmaz için yeni teklif

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın adı İskoçya'nın köklü kulübü Glasgow Rangers ile anılıyor. Rıdvan Yılmaz ile ilgili Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

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BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞACAĞI TAKIMA SICAK BAKIYOR

Sabah'ın haberine göre; bir süredir İtalyan ekibi Torino'nun da gündeminde bulunan Rıdvan Yılmaz, kulübünün anlaşma sağlayacağı takıma gitmeye sıcak bakıyor. Cazip bir teklif olmazsa Rıdvan ile yeni sözleşme imzalanacak. Rangers, Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz için 6 milyon avro önerdi.

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BEŞİKTAŞ, RANGERS'A YANIT VERDİ

Beşiktaş bu teklifi az bularak Frankfurt'un verdiği 6.5 milyon avro ve sonraki satıştan %20 pay istedi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçen sezon 33 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik performansın altına imza attı. Rıdvan Yılmaz'ın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transferi, kulüpler arasındaki ödeme planında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle rafa kalkmıştı.