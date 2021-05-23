Rıdvan Yılmaz: İnşallah uzun yıllar Milli Takım'da forma giyerim

23 Mayıs 2021 Pazar 00:58 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 00:58

Beşiktaş'tan milli takıma davet edilen 20 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, TRT SPOR'a konuştu.

İşte Rıdvan'ın açıklamalarından satır başları:

"Çok heyecanlıyım. Mayıs ayı benim için kutlamalarla geçti. Bu sene benim yılım oldu. Bütün güzel haberleri mayıs ayında aldım. Şampiyonluk, kupa, doğum günümü kutladık. Ciddi bir sakatlık yaşamadan sezonu geçirdiğim için, burada olduğum için ve genç yaşımda bu kadar güzel tecrübeler yaşadığım için çok mutluyum. Heyecanım tarif edilemez."

Genç futbolcu, milli takıma ilk çağrıldığı an hislerini şöyle özetledi:



"Yurt dışı vizeleri için bilgi gelmişti. Ancak canlı yayında Milli Takım'a seçildiğimi öğrendim. Şenol hocama teşekkür ederim bana güvendiği için... Canlı yayını açmış bekliyordum. İzlerken seçildiğimi gördüğümde içimde kelebekler uçuştu. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah uzun yıllar Milli Takım'da forma giyerim"

"SOL BEK OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"



"Küçükken sol açık oynuyordum. Bir turnuvada sol bekte oynadım. Trabzonspor'a karşı oynamıştım. Ondan sonra hep sol bek oynadım. Sol açık oynasaydım belki bu kadar iyi olmayabilirdi. Sol bek oynadığım için mutluyum. Ülkede yazılıyor, çiziliyor bu alanda eksik var diye. İnşallah bu alanda bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim."

"A MİLLİ TAKIMIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"



"Beni genelde Lizarazu'ya benzetiyorlar. Yaşım yetmediği için izleyemedim ama... Benim fiziğime yakın olarak Angelino ve Zinchenko var. İnşallah onlar gibi dünya futbolunda çok iyi yerlere gelebilirim."

"SERGEN HOCAYLA ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ"



"Sezon başı kimse bizden bir şey beklemiyordu. Beşiktaş olarak kötü başladık sezona... Sergen hocayla çalışmak gurur verici. Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleri sonrası her şey güzel gitmeye başladı. İyi dönemlerde zaten milli takım hayali kuruyorsunuz. Eksiklerim kusurum olmuştur affola... Milli takım bizim hayalimiz. Ailem sürekli bana destek veriyor. Burada olduğumu öğrendiğimizde annemin ağladığını söyleyebilirim"

"İnşallah sakatlık yaşanmadan kamp çok iyi bir şekilde biter"