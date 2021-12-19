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Spor

Rıdvan Yılmaz: Kazanmayı hak ettik ama olmadı

Süper Lig'in 17. haftasında derbide Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Rıdvan Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Aralık 2021 Pazar 22:11 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 22:11
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Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kaldıkları derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Yılmaz "Maçı kazanmayı hak ettik ama olmadı. İnşallah diğer maçlarda 3 puan alacağız. Çok özverili, çok isteyen, ruhu üstün bir takımız. Zorlu fikstürden en iyi şekilde çıkacağız." dedi.

Rıdvan Yılmaz, Önder Karaveli hakkında da "Altyapıdan Önder Hoca geldiği için mutluyum. Biz altyapıdan çıktık, onların da çıkması ve birlikte çalışmamız çok güzel. İnşallah daha çok insan çıkar." açıklamasını yaptı.

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