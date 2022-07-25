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Spor

Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta

Beşiktaş ve Rangers, Rıdvan Yılmaz transferlerini resmen duyurdu. Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada Rıdvan için Rangers'ın bonuslarla beraber 6.2 milyon euro ödeyeceğini de belirtti.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:08 - Güncelleme:
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Beşiktaş, genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Rangers ile anlaşma sağladığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel , 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.

RIDVAN YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2439 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu. Genç oyuncu, milli formayla çıktığı 6 karşılaşmada ise 2 asist yaptı.

Öte yandan Rıdvan Yılmaz, futbol kariyerine 2016 yılında Beşiktaş alt yapısında başlamıştı.

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