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Spor

Rıdvan Yılmaz Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Rangers'ta forma giyen Beşiktaş'ın eski sol beki Rıdvan Yılmaz, İskoç takımının Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu puansız tamamlaması üzerine son derece olumsuz bir unvanla turnuva tarihine geçti!

2 Kasım 2022 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
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İskoçya'nın köklü kulübü Rangers'ta forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz, takımının Şampiyonlar Ligi'nde puan alamaması sonrasında bir ilki yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ SEZON ÜST ÜSTE SIFIR ÇEKTİ!

Geçen sezonu da Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde puan alamadan tamamlayan Rıdvan, futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon üst üste puan alamayan ilk oyuncu oldu.

Bu sezon Rangers formasıyla 7 maçta şans bulan ve sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Rıdvan 378 dakika sahada kaldı.

İKİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yer aldığı iki maçın birine ilk 11'de çıkan ve 114 dakika oynayan Rıdvan geçtiğimiz sezon da Sergen Yalçın yönetiminde Devler Ligi'nde iki maça çıkmış ve toplamda 136 dakika sahada kalmıştı.

Genç sol bek geçtiğimi yaz 4 milyon avroluk bir bonservis bedeliyle Rangers transfer olmuştu.

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