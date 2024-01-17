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Spor

Rıdvan Yılmaz transferine veto geldi! Galatasaray'da planlar değişti

Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. Ancak sarı kırmızılıları üzen haber Glasgow Rangers'ın teknik direktöründe geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Rıdvan Yılmaz transferini veto etti. İşte detaylar....

17 Ocak 2024 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz transferine veto geldi! Galatasaray'da planlar değişti
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Glasgow Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, Galatasaray ve Hellas Verona ile adı anılan Rıdvan Yılmaz hakkında açıklama yaptı.

Kopenhag ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası konuşan Clement, "Rıdvan Yılmaz veya diğer oyuncularımız için reddedemeyeceğimiz bir teklif gelirse değerlendiririz. Şu anda durum böyle değil. Rıdvan, burada ve ilk 11'de başladı. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

RIDVAN'IN AYRILIĞINA VETO

Sol bek rotasyonunda sadece 2 oyuncusu olduğunu vurgulayan Clement, "Sol bekte iki oyuncum var. Sözleşmesi bitmek üzere olan Barisic ve hakkında birçok söylenti olan Rıdvan. 3 kulvarda yarışıyoruz ve 3 kulvarı tek bir sol bekle geçiremem." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ OYUNCUYA İHTİYACIM VAR"

Şu an ayrılığa değil transfere odaklandıklarını söyleyen Clement, "Belli pozisyonlarda birkaç oyuncuya daha ihtiyacımız var. Herkes gece gündüz çalışıyor. Bu işlerle gerçekten meşgulüz. Bu yüzden bekliyorum ve elimdeki oyunculara odaklanıyorum. Ocak ayında yapmam gereken işler biraz yoğun. Bu yüzden her teknik direktör 1 Şubat'a gelindiğinde bu yoğunluk bittiği için mutlu olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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